Mister Hamburg 2009un ikincisi Türk

Almanya
'nın Rust kentindeki Avrupa Eğlence Parkı'nda 14 Şubat 2009 tarihinde düzenlenecek, ülkenin en yakışıklı erkeğinin seçileceği “Mister Germany 2009” yarışması için eyaletler düzeyinde yapılan “Mister Hamburg 2009” yarışmasında Paul Janke birinci, Fion Mögel üçüncü seçildi.
Yakışıklı erkek yarışmasında ikinci olan Atlı, kozmetik ve moda branşında çalıştığını, gelecekte de bu alanda kendisini yetiştirmek istediğini söyledi.
Annesinin Alman, babasının Türk olduğunu ifade eden Atlı, “Hamburg'ta 1,5 yıldan bu yana yaşıyorum. Babam Alanyalı. Daha önce uluslararası bir kozmetik şirketinde çalıştım. Bu alanda deneyim kazanmak için yurt dışına açılmayı düşünüyorum” dedi.
Atlı, boş zamanlarında futbol oynamaktan zevk aldığını kaydederek, Türk modasını da yakından izlediğini ve İstanbul'u çok önemli bir moda merkezi olarak gördüğünü sözlerine ekledi. “Miss Hamburg 2009” güzellik yarışmasını da Katharina Manz kazandı. İkinci Selena Ceonie, üçüncü Karina Cesnel oldu.