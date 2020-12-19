'Miss'yonu dünyayı kurtarmak

İNGİLTERE’de 2014 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Carina Tyrrell’in, Oxford Üniversitesi’nin koronavirüs aşı çalışmalarında yer aldığı ortaya çıktı. Cambridge Üniversitesi’nin tıp bölümünden üst düzey dereceyle mezun olan Tyrrell, daha sonra halk sağlığı konusunda uzmanlaştı. 31 yaşındaki doktor Tyrrell, “Güzellik yarışmasından 6 yıl sonra küresel bir pandemi nedeniyle aşı çalışmalarının bir parçası olacağımı asla düşünemezdim” dedi. Tyrell, çocukken en büyük hayalinin sıtma gibi dünyayı ilgilendiren sağlık problemleriyle mücadele etmek olduğunu söyledi. Tyrrell, aşı ekibi içinde yaptığı çalışmalarda dünya genelinde üretilen diğer aşıların yaş, ırk ve sağlık durumlarına göre uygulanışı konusunu sıkı bir şekilde araştırmış.

EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Annesi bir dönem Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışan, babası ise bir fizikçi olan Tyrrell, İsviçre’de dünyaya geldi. 2014’te Miss İngiltere tacını kazandıktan sonra Miss World’e katılan güzel doktor, bu yarışmada 4’üncü oldu. Tyrrell, bir dönem güzellik yarışmalarına katılsa da hayalinin her zaman bir doktor olmak olduğunu söyledi. Tyrrell, yarışmadan 6 sene sonra Miss İngiltere yarışmasında hâlâ jüri üyeliği yapmaya devam ettiğini belirtti.

DR. TYRRELL: MUTLAKA AŞI OLUN

Amcasının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen doktor Carina Tyrrell, “İnsanlara kendilerine önerildiği zaman aşıyı kabul etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.