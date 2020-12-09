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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Misrata’ya ilaç taşıyordu! Hafter Türk gemisini alıkoydu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Misrata’ya ilaç taşıyordu! Hafter Türk gemisini alıkoydu
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Libya’nın batısında hezimete uğrayan Halife Hafter, Misrata’ya ilaç taşıyan Türk gemisini durdurdu. Türkiye’den sert uyarı geldi.

Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya’nın Misrata limanına ilaç ve diğer insani malzeme götüren Jamaika bandıralı bir Türk şirketine ait “Mebruka” isimli ticari kargo gemisini yasaklı bölgeye girdiği gerekçesiyle alıkoydu. Gemi Ras el-Hilal limanına çekildi.

Misrata’ya ilaç taşıyordu Hafter Türk gemisini alıkoydu

YASAK BÖLGE İDDİASI

Türk güvenlik kaynakları olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Hafter güçlerinin Türk ticari gemisini alıkoyduğu doğru. Gemi Mısır’dan Misrata limanına ilaç ve diğer insani yardım malzemesi götürüyordu. Geminin yasaklı bölgeye girdiği için Hafter güçlerine bağlı botlar tarafından durdurulduğu bilgisine ulaşıldı. Gemiye yasak bölgeye girmesi nedeniyle para cezası kesildiği, cezanını ödenmesine müteakip geminin yoluna devam edeceği bilgisi alındı.” Mürettebatın 9 Türk, 7 Hint, bir Azerbaycan vatandaşından oluştuğu ve durumlarının iyi olduğu, ayrıca Türk şirketin cezanın ödenmesi için gereken irtibatı kurduğu öğrenildi.

Misrata’ya ilaç taşıyordu Hafter Türk gemisini alıkoydu

‘AĞIR SONUÇLARI OLUR’

Konuya ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır” denildi ve “Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” uyarısında bulunuldu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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