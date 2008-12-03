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Misket bombaları yasaklanıyor

Misket bombaları yasaklanıyor

Misket bombalarının kullanımını ve stoklanmasını yasaklayan uluslararası anlaşma, Norveç'in başkenti Oslo'da bugün düzenlenen törenle imzaya açılıyor.

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Ancak bu bombanın en çok buluduğu ülkeler olan ABD, Rusya ve Çin anlaşmaya imza atmıyor. Türkiye de anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında bulunmuyor. Anlaşmaya 100'den fazla ülkenin imza koyması bekleniyor.
 
Anlaşma uyarınca imzacı ülkeler, sekiz yıl içinde cephaneliklerinde misket bombalarını imha etmek zorunda.

Anlaşmaya 100'den fazla ülkenin imza koyması bekleniyor fakat dünyanın en büyük misket bombası stoğuna sahip ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin anlaşma dışında kalıyorlar.

Buna rağmen misket bombalarının yasaklanması için mücadele eden sivil toplum kuruluşları, anlaşmayı "büyük bir ilerleme" diye niteledi.

Anlaşma, sadece misket bombası kullanımını yasaklamakla kalmıyor, aynı zamanda patlamamış cephanelerin de taraf ülkelerden temizlenmesini öngörüyor.

İlk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan misket bombaları, çok daha geniş bir alana yayılan ve örneğin bir ordunun ilerleyişini kesmek üzere tasarlanmış olan küçük bombalardan oluşuyor.

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Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bazı ordu yetkilileri de geniş bir alana yayılan misket bombalarının siviller için oluşturduğu tehdidin ahlaki açıdan uygun olmadığının altını çiziyorlar.

"Cluster Munition Coalition" adlı Londra merkezli sivil toplum kuruluşundan Thomas Nash, anlaşmayı imzalamayan ülkelerin bu ahlaki baskıya karşı koyamayacaklarını ve eninde sonunda katılacaklarını düşünüyor.

Türkiye de imzalamıyor

Anlaşmaya imza atmayan ülkeler arasında Türkiye de var. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara'nın bu mühimmatla ilgili kaygıları anladığını ve anlaşma sürecine prensipte destek verdiğini söyledi.

Ancak Türk yetkililer bu aşamada önceliklerinin kara mayınlarını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nin hükümlerini yerine getirmek olduğunu belirtiyorlar.

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