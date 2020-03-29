MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMisk kedisi sokağa indi
GeriDünya Misk kedisi sokağa indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Misk kedisi sokağa indi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misk kedisi sokağa indi
Abone Olgoogle-news

Hindistan’da sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte 1990’lardan bu yana nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Malabar misk kedisi sokağa indi.

Gece yaşayan bir hayvan olan misk kedisinin gündüz vakti Kerala bölgesinde görülmesi, ayrıca ağzı açık nefes alması hasta olabileceği yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada hayvanın görüntülerini izleyenler ‘Yeni virüs geliyor’ yorumunda bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle