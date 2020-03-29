Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,
Misk kedisi sokağa indi
Hindistan’da sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte 1990’lardan bu yana nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen Malabar misk kedisi sokağa indi.
Gece yaşayan bir hayvan olan misk kedisinin gündüz vakti Kerala bölgesinde görülmesi, ayrıca ağzı açık nefes alması hasta olabileceği yorumlarına yol açtı. Sosyal medyada hayvanın görüntülerini izleyenler ‘Yeni virüs geliyor’ yorumunda bulundu.
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