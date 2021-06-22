Mısırlı TikTok fenomenine şok suçlama: 10 yıl hapis cezası aldı!

Mısır'da geçtiğimiz yıl beş kadın TikTok paylaşımları gerekçe gösterilerek 'kamu ahlakını ihlal ettikleri' gerekçesiyle iki yıl hapis cezası ve 200 bin Mısır lirası para cezasına çarptırılmış, bu haber dünya gündemine bomba gibi düşmüş, Mısır yönetimi bu karar yüzünden eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Devlet gazetesi El Ahram'ın haberinde, "Muvada El Edham, Haneen Hossam ve diğer üç kişi iki yıl hapis cezası ve 200 bin Mısır lirası para cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verilmişti. Neredeyse 2 milyon takipçisi olan, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Haneen Hossam'ın, 'kadınların kendisiyle çalışarak daha fazla para kazanabileceklerini' söylediği bir video paylaşmasının ardından nisan ayında tutuklandığı açıklanmıştı.

Bu tepki çeken olaydan sonra Haneen Hossam'ın başı dertten kurtulmadı. Üstelik genç kadın bu kez çok daha ciddi bir suçlama ve cezayla karşı karşıya.

Kahire'de görülen davada TikTok fenomeni genç kadına 'başka kadınları video paylaşım platformlarına yönlendirmek ve uygunsuz görüntüler yayınlamalarını teşvik etmek' suçlarından tam 10 yıl hapis cezası verildi. Daily Mail'de yer alan habere cezanın bu kadar yüksek olma sebebi kadına yöneltilen bu suçlamaların direkt olarak 'insan kaçakçılığı' kategorisinde değerlendirilmesi.

Haneen Hossam'ın avukatı cezaya itiraz edeceklerini açıklarken genç kadın duruşmaya katılmadığı için polis tarafından tutuklandı. Genç kadının avukatı Reuters'a yaptığı açıklamada beraat ya da en azından cezanın düşürülmesi kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

Haneen Hossam'la birlikte aralarında influencer Mowada al-Adham'ın da bulunduğu 6 kadına 6 yıl hapis cezası verildi. Onlara verilen cezanın gerekçesi de aynı şekilde insan kaçakçılığı suçlaması.

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