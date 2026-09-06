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Mısırlı televizyon sunucusuna idam cezası

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#Mısır#Sarah Khalifa#İdam Kararı
Mısırlı televizyon sunucusuna idam cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:46

Mısır’da televizyon sunucusu Sarah Khalifa ve 11 sanık hakkında idam kararı verildi. Mısır Başmüftüsü’nün görüşünün alınmasının ardından karar onaylandı. Kalifa'nın da aralarında bulunduğu 12 sanığın, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giydiği kaydedildi.

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Mısır’da geçtiğimiz ay görülen uyuşturucu suçlarına ilişkin davada karar kesinleşti. Aralarında suç konularını ele alan "Görevimiz Tehlike" adlı televizyon programıyla tanınan televizyon sunucusu Sarah Khalifa’nın da bulunduğu 12 sanık hakkında verilen idam kararı, Mısır Başmüftüsü’nün görüşünün alınmasının ardından kesinleşti.

Mahkeme raporunda sanıkların, uyuşturucu kaçakçılığı ve tecavüz suçlarından hüküm giydiği, bu suçların "uluslararası hukuk ve standartlar uyarınca idam cezasının sınırlandırılması gereken ‘kasten öldürme’ kapsamına girmediği" belirtildi.

Davada ayrıca 9 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 7 sanık beraat etti.

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ÇETE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Devlete ait El Ahram gazetesi sanıkların, uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeleri satma amacıyla ülkeye sokan bir suç çetesinin üyeleri olduğunu ve yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğunu aktardı. Mahkemede, 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılmak üzere ülkeye getirilen hammaddelere el koyulduğu bildirildi.

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El Ahram'ın haberine göre; 20 tanık savcılığa ifade verirken, konuşmalar ve video görüntülerinin de aralarında bulunduğu elektronik deliller de dosyaya sunuldu.

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#Mısır#Sarah Khalifa#İdam Kararı

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