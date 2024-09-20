Mısırlı milyardere cinsel taciz suçlaması

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Londra’nın ünlü mağazası Harrods’ın eski sahibi Mohamed el Fayed, mağaza çalışanlarına cinsel saldırı ve istismar ile suçlanıyor. Geçtiğimiz yıl 94 yaşında hayatını kaybeden Mısırlı milyarderin, beş kadını istismar ettiği ve toplamda 20 kadına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. BBC’nin Predator at Harrods adlı belgeseli, Fayed’in 1984’ten 2010’daki satışına kadar mağazanın başında olduğu dönemde saldırıları gerçekleştirdiği belirtiliyor. Cinsel saldırıların Harrods ofislerinde, Fayed’in Londra’daki dairesinde ya da 1990’lara kadar uzanan uzun yıllar boyunca yurt dışı seyahatlerinde gerçekleştiği söyleniyor. Bu söylemlerin o dönemde 15 yaşından küçük olan kadınlar tarafından dile getirilmesi İngiltere’de şok etkisi yarattı.

BEĞENDİKLERİNİ TERFİ ETTİRDİ

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BBC’ye göre, şu anda yasal işlem başlatan kadınların birçoğu, yıllarca konuşmaktan korktuklarını açıkladılar. Eski mağaza çalışanları, Fayed’in katları gezerek çekici bulduğu kadın asistanları belirlediğini ve bu asistanları daha sonra üst kattaki ofisinde çalışmak üzere terfi ettirdiğini söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen bir kadın, Al Fayed’in kendisine evinde istismarda bulunduğunu anlattı. Bununla birlikte 2007-2009 yılları arasında Fayed’in kişisel asistanlarından biri olarak çalışan Gemma, Paris Bois de Boulogne’daki Villa Windsor’a yaptığı bir iş gezisinde istismara uğradığını söyledi. 2009’da işten ayrıldığında, Harrods’un kendisine her türlü kanıtı yok etmesi ve bir gizlilik anlaşması imzalaması için para ödediği de iddialar arasında.

OĞLU PRENSES DIANA İLE SEVGİLİYDİ

Bir dönem İngiliz futbol kulübü Fulham’ın da sahibi olan Fayed’in oğlu Dodi, sevgilisi Prenses Diana ile Paris’te geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.