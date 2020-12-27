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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Mısırlı heyetten Libya'ya flaş ziyaret

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Mısırlı heyetten Libya'ya flaş ziyaret
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Libya'nın kaderini belirleyecek olan barış görüşmeleri devam ederken, Mısırlı bir heyetin başkent Trablus'a geldiği belirtildi.

Libya basınına yansıyan haberlere göre Mısır heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İstihbarat Başkan Yardımcısı bulunuyor. Ziyarete ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Mısır'daki Abdülfettah es-Sisi yönetimi, Libya'nın başkent Trablus merkezli meşru hükümetine karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği destekle biliniyor.

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