MÄ±sÄ±râ€™la yakÄ±nlaÅŸma Atinaâ€™yÄ± korkuttu

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Ankara-Kahire iliÅŸkilerinde yÄ±llar sonra buzlarÄ±n erimeye baÅŸlamasÄ±, Yunan baÅŸkentinde telaÅŸa yol aÃ§tÄ±. Yunan diplomasisi, Sisiâ€™nin TÃ¼rkiye ziyaretinin sonuÃ§larÄ±nÄ±, yayÄ±nlanan 36 maddelik ortak bildiriyi ve imzalanan 17 anlaÅŸmayÄ± mercek altÄ±na aldÄ±. Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Yorgo Yerapetritis, eylÃ¼l ayÄ±nda, New Yorkâ€™taki BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurul Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda, MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Bedr Abdulati ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek bu ziyaret hakkÄ±nda bilgi alacak.

DOÄžU AKDENÄ°Z ENDÄ°ÅžESÄ°Â Â Â

Atinaâ€™nÄ±n endiÅŸesi, iki Ã¼lkenin gelecekte DoÄŸu Akdenizâ€™de deniz yetki alanlarÄ±nÄ±n belirlenmesine iliÅŸkin bir anlaÅŸma imzalamasÄ± ihtimalinden kaynaklanÄ±yor. MÄ±sÄ±r ile Yunanistan, 2020 AÄŸustosâ€™unda deniz yetki alanlarÄ±nÄ±n belirlenmesine iliÅŸkin kÄ±smi bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸlardÄ±. Yunanistan, DoÄŸu Akdenizâ€™deki iddialarÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bu anlaÅŸmaya dayandÄ±rÄ±yor. TÃ¼rkiye ise Yunanistan-MÄ±sÄ±r anlaÅŸmasÄ±nÄ± yok hÃ¼kmÃ¼nde sayÄ±yor.Â Â