Mısır’la görüşme bugün

Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetin bugün Kahire’de siyasi istişarelerde bulunacağını duyurdu. Yarın da sürecek görüşmelerde heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlık edecek. Dışişleri açıklamasında, “Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır” denildi. Görüşmenin temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile 10 Nisan’da yaptığı telefon görüşmesinin ardından atılmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara