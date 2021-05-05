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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mısır’la görüşme bugün

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Mısır’la görüşme bugün

Mısır'da 2013’te Abdülfettah el Sisi’nin yaptığı darbenin ardından kopan Ankara-Kahire ilişkilerini yeniden düzeltmek için ilk resmi görüşme bugün yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetin bugün Kahire’de siyasi istişarelerde bulunacağını duyurdu. Yarın da sürecek görüşmelerde heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlık edecek. Dışişleri açıklamasında, “Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır” denildi. Görüşmenin temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile 10 Nisan’da yaptığı telefon görüşmesinin ardından atılmıştı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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