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SHERINE Abdel Wahab’ın tedavi merkezine yatırılmasıyla ilgili sosyal medyada pek çok komplo teorisi paylaşıldı. Arap dünyasının pop yıldızları arasında gösterilen şarkıcının ailesi tarafından zorla hapsedildiği ve parasına el konduğu iddia edildi. Hatta ünlü şarkıcıya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı sosyal medyada milyonlarca kez dinlendi. Ses kaydında şarkıcının “Bir komploya kurban gittim” dediği duyuluyor. Ancak daha sonra bu kaydın geçmiş yıllara ait olduğu ortaya çıktı.

MISIR’DA GÜNDEM OLDU

42 yaşındaki pop yıldızının fanları ve Mısırlı pek çok sanatçı, aktivist ve gazeteci, konuya dair tepkilerini ortaya koydu. Ülkenin önde gelen blogger’larından Mahmoud Salem, “Onu ‘Mısır’ın Britney Spears’ı’ diye anacağım hiç aklıma gelmezdi” dedi.

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Sherine Abdel Wahab’ın durumu, MISIR’da kadın hakları konusunu yeniden tartışmaya açtı. Zira ülkede 1 yıl önce onaylanan yasaya göre, babalara ve erkek kardeşlere, kadınların kızlarının ve kız kardeşlerinin evliliklerini feshetme yetkisi verilmişti.

AİLESİ EŞİNDEN BOŞADI

Ülkede yaklaşık 50 milyon kadını etkileyen karar büyük tepki çekmişti. Nitekim popçunun ailesinin, Wahab’ı eşi Hossam Habib’den zorla boşadığı konuşuluyor. Ailesi kızlarının şiddet gördüğünü, Habib’in kızlarının şöhreti ve servetinden yararlanmak istediğini ileri sürerken, eski eşi bu iddiaları reddererek eşinden tek bir kuruş da almadığını belirtiyor.