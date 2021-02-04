Mısır'ın altın dilli mumyası

Mısır’ın İskenderiye kentinde bulunan Taposiris Magna Tapınağı’nda yürütülen kazı çalışmalarında antik Yunan ve Roma dönemi özellikleri taşıyan 16 lahite gömülü, 2 bin yıllık mumyalar bulundu. Mumyalardan birinin ağız kısmında dile benzeyen altın parça ise antik Mısır kültüründeki bir ritüeli de gözler önüne serdi. Uzmanlar, ‘altın dil’in mumyalanan kişinin Mısır mitolojisinde ölümden sonraki yaşamın tanrısı olarak kabul edilen Osiris’le konuşabilmesi için kullanıldığı görüşünde.

KLEOPATRA SİKKELERİ

Mısır Turizm ve Tarihi Eser Bakanlığı tapınakta daha önce Kraliçe Kleopatra’nın portresi ve adını taşıyan sikkeler de bulunduğunu açıkladı. Yapılan kazılarda öne çıkan bir diğer keşif ise kartonajında altın süslemeler olan mumya. Üzerinde boynuz ve kobra yılanı süslemeleri bulunan bir taç takmış mumyanın, göğüs kısmında ise ucunda tanrı Horus’u temsil eden şahin asılı bir kolye taktığını gösteren altın süsleme bulunuyor. Bir kadın cenaze maskesi, 8 altın taç ve 8 mermer maskenin de keşfedildiği kazı çalışmalarının, arazide son 10 yılda ortaya çıkarılan eserlerle birlikte Taposiris Magna Tapınağı hakkında önemli bir birikim oluşturduğu düşünülüyor.

OSİRİS’LE KONUŞSUN DİYE...

Mısır mitolojisinde ölümden sonraki yaşamın tanrısı olan Osiris’le konuşabilmesi için ‘altın dil’ kullanıldığı düşünülüyor.