Mısır’dan yumuşama jesti

Mısır medyasında 5 Şubat’ta yer alan haberlerde, Kahire Ceza Mahkemesi’nin, hakkında hapis kararı olmadan 2016 sonundan bu yana cezaevinde tutulan Mısırlı gazeteci Hüseyin’in tahliyesine hükmettiği duyurulmuştu. Al Jazeera kanalı Hüseyin’in serbest kalışını doğrularken, tahliyenin Katar ile diğer Körfez ülkeleri ve Mısır arasında başlayan yumuşama sürecinin ardından gelmesi dikkat çekti.

2016’DAN BERİ TUTUKLUYDU

Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar, 5 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nde varılan uzlaşı çerçevesinde atılmıştı. Güvenlik güçleri Mısırlı gazeteci Hüseyin’i, Aralık 2016’da ailesini ziyaret için geldiği Kahire’den Katar’a dönerken havaalanında gözaltına almıştı. Savcılık Hüseyin’e, “yasaklı bir örgüte üye olmak, yalan haber yapmak ve Mısır’da istikrarı bozma girişiminde bulunmak” gibi suçlamalar yöneltmişti.

KATAR’A KARŞI CASUSLUK

ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar’a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı. New York Times’te yer alan “ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?” başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014’te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı.

CyberPoint gibi aracı Amerikalı şirketler üzerinden ‘ABD’nin Terörle Mücadelesi’nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı. Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE’nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.