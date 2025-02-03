Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüşeceğini belirtti.

Görüşmede, Mısır ile ikili ilişkilerin yanı sıra 2026 yılında düzenlenmesi öngörülen bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı ile gelecek döneme yönelik planlamaların yapılması ve başta Gazze ve Suriye olmak üzere, Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konularda istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, görüşmede şu konuları ele almasının beklendiği belirtildi:

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yılını

teşkil edecek 2025 yılında, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması yönündeki iradenin altını çizmesi,

İki ülke arasındaki 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi kapsamında

yatırımların teşvikine verilen önemi belirtmesi,

yatırımların teşvikine verilen önemi belirtmesi, Gazze’nin yeniden imarı, Filistinlilerce yönetilmesi ve iki devletli çözüme

yönelik ortak çabalara desteğimizi vurgulaması,

yönelik ortak çabalara desteğimizi vurgulaması, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasında Mısır ile yakın iş birliği ve

dayanışmanın güçlü şekilde sürdürüleceğini ifade etmesi,

dayanışmanın güçlü şekilde sürdürüleceğini ifade etmesi, Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir yapıya kavuşması ve bu kapsamda

yeni yönetimle angajman sağlanmasının önemli olduğunu dile getirmesi,

yeni yönetimle angajman sağlanmasının önemli olduğunu dile getirmesi, Suriye’nin terörden arındırılması ve terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile

mücadelede müşterek çabalara değinmesi,

mücadelede müşterek çabalara değinmesi, Bölgesel istikrar ve refahın sağlanmasında Mısır ile atılabilecek ortak

adımları aktarması

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TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ikili ve çok taraflı toplantılar vesilesiyle sıklıkla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, en son 18 Aralık 2024 tarihinde D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle Kahire’yi ziyaret etmiştir. İki Bakan en son 12 Ocak 2025 Riyad’da düzenlenen Suriye konulu toplantı marjında bir araya gelmişti.

Türkiye ve Mısır arasında son dönemde ikili ilişkilerin her alanında yakalanan ivmenin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yıl dönümü olan 2025 yılında da sürdürülmesine yönelik güçlü bir irade mevcuttur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi’nin 4 Eylül 2024 tarihinde Ankara’yı ziyareti sırasında düzenlenen YDSK Birinci Toplantısıyla, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme hususundaki siyasi irade Cumhurbaşkanları tarafından en üst düzeyde teyit edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son, Mısır’ın D-8 Zirvesi dönem başkanlığı kapsamında 19 Aralık 2024 tarihinde Kahire’yi ziyaret etmiş, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yle görüşmüştür. Aynı yıl içerisinde üçüncü kez bir araya gelen iki Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerde yakalanan ivmeyi değerlendirmiş ve güncel bölgesel meseleleri ele almıştır.

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Bölgesinde iki önemli aktör olan Türkiye ve Mısır’ın, ortak coğrafyalarında cereyan eden birçok meseledeki yaklaşımları da örtüşmektedir. İki ülke arasında güçlenen iş birliği, bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır. Türkiye ve Mısır kurumları arasındaki temas ve iş birliği, 15 milyar Dolar ticaret hacmi hedefi ve yatırımlar ile eğitim, kültür ve turizm alanlarında halklar arasındaki etkileşimin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında artarak devam etmektedir.