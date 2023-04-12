Son dakika: Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

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Dışişleri bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMALARI GÜNDEME GELEBİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün katıldığı bir canlı yayında Mısır ile Türkiye'nin karşılıklı büyükelçi atamalarının Sameh Shoukry'nin Türkiye ziyaretinde gündeme gelebileceğini belirterek şunları söylemişti;

"Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde. Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi."