Mısır’dan sonra şimdi de Suudi Arabistan hamlesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük ziyaret kapsamında dün Suudi Arabistan’a gitti. Dışişleri Bakanlığı’nın ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Bakan Çavuşoğlu’nun Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suudi ile yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağı ve bölgesel konuların istişare edileceği belirtildi.

GÜNDEM YOL HARİTASI

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudilerce öldürülmesi iki ülke ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştu. Suudi Arabistan ayrıca Türkiye iyi ilişkiler içinde olan Katar’a da diğer ülkelerle birlikte tavır alınmasında da etkin olmuştu. Katar ile Suudi Arabistan arasındaki kriz son dönemde aşılırken Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da buzlar erimeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile iki telefon görüşmesi yapmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Useymin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yarın Cidde’de yapılacak Filistin konulu İİT İcra Komitesi öncesinde fikir alışverişinde bulunuldu ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

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