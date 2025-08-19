Mısır'dan İsrail'i üzecek KAAN hamlesi: Orta Doğu'daki dengeler değişiyor

Haberin Devamı

Mısır’ın, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli savaş uçağı KAAN projesine katılmaya hazırlandığı bildirildi.

Londra merkezli The Arab Weekly dergisine göre, bu hamle yalnızca Türkiye-Mısır ilişkileri açısından değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Orta Doğu denkleminde de kritik bir mesaj niteliği taşıyor.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Mısır’ın projeye dahil olması, Ankara-Kahire hattındaki ilişkileri ileri bir seviyeye taşıyor. Aynı zamanda bu iş birliği, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımının ardından F-35 programından dışlanmasını telafi etme çabası olarak da değerlendiriliyor.

Öte yandan Kahire, Washington’un gelişmiş silah sistemlerine erişimde uyguladığı kısıtlamaları bu adımla aşmayı hedefliyor.

ABD VE İSRAİL’İN PLANLARI SARSILABİLİR

Ankara ve Kahire’nin savunma alanındaki bu yakınlaşması, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki tek taraflı planlarını zora sokabilir. İki ülkenin ortak hareket ederek bölgede kendi çıkarlarını önceleyen sınır ve strateji planlarına karşı durması bekleniyor.

Mısır ve Türkiye, bu adımla birlikte dış güçlerin dayatmalarına karşı bağımsız bir savunma anlayışı benimsediklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Askeri iş birliği, yalnızca teknolojik değil aynı zamanda siyasi bir mesaj da içeriyor.

Bölgesel istikrarsızlık, çatışmalar, savaşlar ve İsrail'in saldırgan politikalarının etkisi göz önüne alındığında, bu ortaklığın savunma ve caydırıcı etkisi kritik bir öneme sahip olduğu görülüyor.

Bazı değerlendirmeler ve sızdırılan belgeler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yayılmacı hedeflerinin sadece Gazze, Suriye ve Lübnan ile sınırlı olmadığını açıkça ortaya koydu.

Netanyahu'nun hedefleri aynı zamanda bölgedeki güç dengesi, Mısır’ın askeri gücü ve Türkiye’nin Suriye stratejisi üzerinden de şekilleniyor.

MISIR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dergiye konuşan Mısırlı kaynaklar, Türkiye'nin uçak ve gelişmiş insansız hava araçları alanındaki uzmanlığından yararlanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Mısır'ın teknik gelişmelere erişemediğini belirten kaynaklara göre, Çin bile Mısır’a belirli sistemlerin transferinde mesafeli yaklaşırken, Türkiye daha esnek bir iş birliği modeli sunuyor.

Kaynaklar, Mısır ve Türkiye'nin iş birliğinin siyasi hedefler taşıdığını vurguladı ve bölgesel sorunların her iki ülkenin çıkarına olacak şekilde çözülmesini amaçladığını söyledi. Kaynaklara göre bu hamle, başka ülkelerin de dahil olabileceği bölgesel savunma projesine işaret ediyor.

SİSİ'NİN ANKARA ZİYARETİNDE ORTAYA ÇIKTI

Mısır’ın KAAN’a ilgisinin, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin geçen yıl Eylül ayında Ankara’ya yaptığı ziyaret sırasında başladığı belirtildi. Sisi, Türkiye’nin geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemiyle de ilgilendi.

Bu temasların ardından Mısır Hava Kuvvetleri heyeti, Türkiye’yi ziyaret ederek KAAN prototipini ve üretim hatlarını inceledi. Jet, yüksek manevra kabiliyeti, yapay zekâ destekli sistemleri, radar görünmezliği ve hızlı saldırı kapasitesi ile dikkat çekti.

Mayıs ayında ise Mısır Genelkurmay Başkanı Ahmed Fethi İbrahim Halife, Ankara’ya resmi ziyarette bulundu. Ziyarette, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

Görüşmeler, askeri eğitim, teknik bilgi paylaşımı ve ortak savunma alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesine odaklandı.

Ankara ve Kahire’nin, yıl sonuna kadar bir mutabakat zaptı imzalayarak Mısır’ın KAAN programına katılımını resmileştirmesi bekleniyor. Bu iş birliği, iki ülke arasında ilk kez özel üretim sınıfında bir savaş uçağında ortaklık anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle ABD’nin İran’a desteği sınırlama çabası ve İsrail’in bölgedeki etkisini artırması karşısında, Orta Doğu’daki hava gücü dengesini kökten değiştirebilir.