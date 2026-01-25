Mısır'dan Gazze çağrısı: İstikrar gücü hızla konuşlandırılmalı

Haberin Devamı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Kahire’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Tarafların Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve siyasi ile ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konularını değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede Gazze’deki durumun yanı sıra Sudan, Afrika Boynuzu ve Mısır’ın su güvenliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı. Barış Konseyi’nin, çatışmalardan etkilenen bölgelerde istikrarın sağlanmasını ve kalıcı barışın tesis edilmesini hedeflediği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati

'İKİNCİ AŞAMA HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 15 Ocak’ta kurulduğu açıklanan "Barış Konseyi"ne Mısır’ın dahil edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze’ye ilişkin planın ikinci aşamasının gerekliliklerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Abdulati ayrıca, Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak yeniden açılmasının ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin, erken toparlanma sürecinin ve yeniden imarın önünü açacağını vurguladı. Bu sürecin, Filistinlilerin ihtiyaçlarını esas alan ve insani yardımların kesintisiz girişini güvence altına alan bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

REFAH SINIR KAPISI AÇILABİLİR

İsrail ordu radyosu, Washington ile Tel Aviv arasında Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasına ilişkin bir mutabakata varıldığını ileri sürerken, İsrail basınında yer alan haberlerde kapının bu hafta açılabileceği iddia edildi.

İsrail, Mayıs 2024’ten bu yana Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını işgal altında tutuyor. Tel Aviv yönetimi, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.

GAZZE'DE ATEŞKES

GAZZE'DE ATEŞKES

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü, bu süreçte 481 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve Gazze’ye insani yardım girişinin kısıtlandığı bildiriliyor.

Sudan’daki gelişmelere de değinen Abdulati, insani ateşkes sağlanması, güvenli insani koridorların oluşturulması ve kalıcı ateşkese giden siyasi sürecin başlatılmasının önemini vurguladı. Mısır’ın, Sudan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına verdiği desteği yineledi.

Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edildiği ve ülkenin ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.