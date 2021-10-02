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Mısır'dan açıklama 'Türkiye ile ilişkiler gelişme kaydetti'

#Mısır#Türkiye#İstikşafi İstişareler

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiğini bildirdi.

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MBC Mısır televizyon kanalında Amr Edib'in programına telefonla bağlanan Şukri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şukri, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var." dedi.

Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şukri, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti.

TÜRKİYE- MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

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Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu.

İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

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#Mısır#Türkiye#İstikşafi İstişareler