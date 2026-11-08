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Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Onlarca kişi yaralandı

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#Mısır Tren Kazası#Giza Vilayeti#Kahir-Asvan Hattı
Mısırda yolcu treni raydan çıktı: Onlarca kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 17:04

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde tren kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 64 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada yaralanan 64 kişiden 54'ünün Vasta Hastanesi'ne, 10'unun ise Ayat Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, kazanın ardından 52 ambulansın yaralıların tahliyesi ve hastanelere nakli için görevlendirildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın, yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği, Giza ve Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Mısırda yolcu treni raydan çıktı: Onlarca kişi yaralandı

ARKADAN GELEN TREN VAGONLARA ÇARPTI

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı klimalı yolcu treninin bazı vagonları, Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktı. Feyyum'dan gelen 134 numaralı trenin raydan çıkan vagonlara arkadan çarpması üzerine kaza gerçekleşti.

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Olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı duyuruldu. Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak ara verildi.

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#Mısır Tren Kazası#Giza Vilayeti#Kahir-Asvan Hattı

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