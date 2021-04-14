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Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

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Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

Mısır'ın Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Mısırda yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada olayda yaralanan kişilerin çevre hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Mısırda yolcu otobüsü devrildi: 20 ölü

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