Mısır'da üçlü 'Gazze' görüşmesi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 19:18

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başkanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile Kahire'de bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Gazze'de İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içeresinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Al Sani ve Reşat ile arabulucu ve garantör taraflar olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

GAZZE'DEKİ İHLALLER VE ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI MASADA

Görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile işbirliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

ENGELLERİN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN MUTABAKAT

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye devam edilmesinde mutabık kalındı.

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN’E DESTEĞİ VURGULANDI

Kalın, temaslarında, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

