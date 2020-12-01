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DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Mısır'da şaşkına çeviren olay! Bu fotoğraflar başına bela açtı

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Mısır'da şaşkına çeviren olay! Bu fotoğraflar başına bela açtı
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Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Mısırda polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı. Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi.

Mısırda şaşkına çeviren olay Bu fotoğraflar başına bela açtı

Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.

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