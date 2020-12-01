DHA
Son Güncelleme:
Mısır'da şaşkına çeviren olay! Bu fotoğraflar başına bela açtı
Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
Mısırda polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı. Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi.
Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle