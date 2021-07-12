MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMısır’da OHAL 17'nci kez uzatıldı
GeriDünya Mısır’da OHAL 17'nci kez uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Mısır’da OHAL 17'nci kez uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır’da OHAL 17'nci kez uzatıldı

Mısır Meclisi, ülke genelinde 4 yılı aşkın süredir uygulanan olağanüstü halin (OHAL) bir kez daha uzatılmasını onayladı.

Mısır'da Olağanüstü hal (OHAL) 17'inci defa uzatıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, 17'nci kez uzatılan OHAL uygulaması 24 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha yürürlükte olacak.

: İlginizi Çekebilir

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi