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Mısır'da kum fırtınası felaket getirdi: Halk akrep saldırısına uğradı

#Mısır#Kum Fırtınası#Akrep Sokması
Mısırda kum fırtınası felaket getirdi: Halk akrep saldırısına uğradı

Mısır'da yaşanan sel ve kum fırtınası akılalmaz bir soruna yol açtı ve zehirli akrepleri şehir merkezine savurdu. Beklenmedik akrep saldırısı sebebiyle 3 kişi ölürken yüzlerce kişi de yaralandı.

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Mısır'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı akrep sokması sonucu 3 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.

Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.

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#Mısır#Kum Fırtınası#Akrep Sokması

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