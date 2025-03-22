Mısır'da kritik zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'ye gidiyor...

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Diplomatik kaynaklardan elde edilen ilgilere göre, Bakan Fidan’ın toplantıda,Türkiye’nin, 4 Mart 2025 tarihli AL Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit etmesi, Gazze’de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulaması, Gazze’ye insani yardımların yeniden başlatılmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi bakımından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları muhataplarıyla ele alması öngörülüyor.

Mısır’ın öncülüğünde, 4 Mart 2025 tarihinde düzenlenen AL Olağanüstü Zirvesi’nde Gazze’nin yeniden imarına yönelik olarak kabul edilen plan, 7 Mart 2025 tarihli İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’nin de desteğiyle onaylanmıştı.

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GAZZE TEMAS GRUBU

Riyad’da 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde, sekiz ülke (Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya,Suudi Arabistan, Ürdün) ile İİT’in ve AL’nin Genel Sekreterleri, Gazze'de

kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti.

Bu itibarla tesis edilen İİT-AL Bakanlar Komitesi Londra, Paris, New York, Vaşington, Ottava, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman’ın da aralarında bulunduğu çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleştirdi.