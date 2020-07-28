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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 01:36,Son Güncelleme:

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi

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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi
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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 652'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi ve 420 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 652'ye, vaka sayısı da 92 bin 482'ye çıktı.

Ülke genelinde 1007 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 34 bin 838 oldu.

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