Mısır'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 518'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 38 kişi daha yaşamını yitirdi ve 659 yeni vaka tespit edildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 518'e, vaka sayısı da 91 bin 72'ye çıktı.



Ülke genelinde 904 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 31 bin 970 oldu.