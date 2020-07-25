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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 01:30,Son Güncelleme:

Mısır'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 518'e yükseldi

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Mısır'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 518'e yükseldi
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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 4 bin 518'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 38 kişi daha yaşamını yitirdi ve 659 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 518'e, vaka sayısı da 91 bin 72'ye çıktı.

Ülke genelinde 904 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 31 bin 970 oldu.

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