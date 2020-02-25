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Haber Giriş: 25.02.2020 - 01:17,Son Güncelleme:/

Mısır'da kötü hava okulları tatil etti

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Mısır'da kötü hava okulları tatil etti
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Mısır'da kötü hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı.

Mısır'da şiddetli yağış ülke genelinde hayatı felç etti. Ülkenin birçok bölgesi şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalırken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle yarın ülke genelinde tüm okullarda ve üniversitelerde çalışmaların askıya alınacağını söyledi.

 

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