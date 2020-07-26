MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMısır'da koronavirüs vakaları artışı sürdürüyor
GeriDünya Mısır'da koronavirüs vakaları artışı sürdürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 01:42,Son Güncelleme:

Mısır'da koronavirüs vakaları artışı sürdürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır'da koronavirüs vakaları artışı sürdürüyor
Abone Olgoogle-news

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 4 bin 558'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 40 kişi daha yaşamını yitirdi ve 511 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 558'e, vaka sayısı da 91 bin 583'e çıktı.

Ülke genelinde 933 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 32 bin 903 oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle