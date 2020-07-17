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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 01:57,Son Güncelleme:

Mısır'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 85 bin 771'e yükseldi

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Mısır'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 85 bin 771'e yükseldi
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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 120'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 928 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 85 bin 771'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, 556 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 26 bin 691 olduğunu da açıkladı.

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