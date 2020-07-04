AA
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Mısır'da koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 artarak 3 bin 201'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1412 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 201'e, vaka sayısının da 72 bin 711'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayırca 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 19 bin 690'a ulaştığı aktarıldı.
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