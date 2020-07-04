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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 00:46,Son Güncelleme:

Mısır'da koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha yaşamını yitirdi

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Mısır'da koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha yaşamını yitirdi
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Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 artarak 3 bin 201'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1412 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 201'e, vaka sayısının da 72 bin 711'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayırca 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 19 bin 690'a ulaştığı aktarıldı.

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