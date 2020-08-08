MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMısır'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bine yaklaştı
GeriDünya Mısır'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bine yaklaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 02:06,Son Güncelleme:

Mısır'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bine yaklaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mısır'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bine yaklaştı
Abone Olgoogle-news

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısının 4 bin 971'e yükseldiği, yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 20 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 141 kişinin de enfekte olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede toplam 4 bin 971 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 95 bin 147'ye yükseldi, 50 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle