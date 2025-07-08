Mısır'da korkutan yangın: Ölü ve yaralı sayısı açıklandı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir telekomünikasyon şirketinin veri merkezinde yangın çıktı. Yangının dumanları gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının bütün binaya yayılması ve etraftaki binaların çatılarına sıçraması engellendi.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel Ghaffar, yangında 4 kişinin öldüğünü açıklayarak çoğu dumandan zehirlenen 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ayrıca acil durum hatlarının yoğunluğunda acil durum ekiplerine ulaşılabilmesi için alternatif numaralar duyurdu.

Mısır Ulusal Telekom Düzenleme Kurumu tarafından yapılan bir açıklamada da, "Bu akşam Telecom Egypt (ETELCA) şirketinin Ramses dağıtım tablosunda telekomünikasyon hizmetlerini aksatan bir yangın çıktı.

Güvenlik önlemleri amacıyla binanın tüm elektriği kesildi. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde binadaki meydana gelen ilişkin bir rapor çıkartılarak hizmetler tekrar sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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BANKACILIK HİZMETLERİ KULLANILAMADI

Kahire'de şehir genelinde yangın nedeniyle telefon ve internet altyapısında büyük çaplı aksaklıklar yaşandı. Telefon ve internet altyapılarının yanı sıra bankacılık hizmetlerinin de olaydan etkilendiği ve kredi kartları, ATM'ler ve çevrimiçi bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilemedi.

İnternet hareketlerini gözetleyen NetBlocks şirketi ise ülke genelindeki internet bağlantı düzeyinin yüzde 62 değerinde olduğunu rapor etti.