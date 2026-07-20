Mısır’da ilginç keşif... Prensesler silah kullanıyormuş

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Frontiers in Environmental Archaeology adlı dergide yer alan araştırmada, yaklaşık 4 bin yıl önce yaşamış prenseslerin kemikleri üzerinde yapılan incelemeler, mezarlarında bulunan yay, hançer ve topuz gibi silahların yalnızca törensel amaçlarla bırakılmadığını gösterdi. Arkeolog Zeinab Hashesh “Üst uzuvlarda belirgin kas gelişimi tespit ettik. Bu durum, yay kirişi çekmek veya bir silahı sabit tutmak gibi tekrarlayan ve yüksek güç gerektiren hareketlerle doğrudan ilişkili. Bu faaliyetlerin yaşamları boyunca düzenli olarak yapıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.