Mısır'da dikkat çeken talep: Müzakerelerde Yahya Sinvar detayı

Haberin Devamı

Hamas ile İsrail arasındaki müzakere görüşmeleri, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde 3. gününde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 maddelik anlaşma planının ardından başlayan müzakerelerde, olumlu gelişmeler yaşandığı açıklandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, Hamas heyetinin “gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini” ifade etti ve tüm engelleri kaldırmak için arabulucular tarafından yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

“Tüm taraflar arasında iyimser bir hava hâkim" açıklamasında bulunan Nunu, serbest bırakılacak esirlerin listelerinin değiş tokuş edildiğini belirtti.

Haberin Devamı

YAHYA SİNVAR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

ABD gazetesi Wall Street Journal'in Arap kaynaklara dayandırdığı habere göre, müzakere kapsamında Hamas, 7 Ekim'de gerçekleşen "Aksa Tufanı" operasyonunun mimarlarından Yahya Sinvar'ın cenazesini talep etti.

Hamas, Gazze'de barış planının uygulanması için İsrail tarafından öldürülen eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ve kardeşi Muhammed Sinvar'ın cenazelerinin teslim edilmesi gerektiğini savundu.

Wall Street Journal, Hamas'ın aynı talebi daha önce de yaptığını ancak bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini aktardı.

Gazete ayrıca, 20'si hayatta olan 48 İsrailli rehinenin takasına ilişkin müzakerelerin devam etmesinin, Sinvar kardeşlerin naaşlarının da takas kapsamına alınmasına bağlı olduğunu aktardı.

"ANLAŞMA SAĞLANIRSA ABD BAŞKANI TRUMP'I İMZA TÖRENİNE DAVET EDİYORUM"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

Sisi, "Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur." dedi.

Haberin Devamı

Ülkesinin Filistin konusundaki yapıcı tutumunda kararlı olduğuna işaret eden Sisi, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.