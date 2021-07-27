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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27.07.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Mısır'da canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı

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Mısır’da trafikteki son durumu aktaran muhabire motosiklet çarptı. Saniye saniye kayıt altına alınan kaza sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya Mısr'da yaşanan talihsiz canlı yayını konuşuyor...

'Sada Al-Balad' isimli kanalda çalışan muhabir kentteki trafiğin son durumunu aktarırken tabiri caizse hayatının şokunu yaşadı.

Muhabire canlı yayın yaptığı sırada motosiklet çarptı. Kaza anı saniye saniye kayıt altına alındı.

Mısırda canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Paylaşım rekorları kıra görüntüler viral oldu.

Ülkenin basketi Kahire'de meydana gelen kaza nedeniyle muhabir ve sürücünün hafif yaralar aldıkları açıklandı.

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