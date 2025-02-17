Mısır'da bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Mısır'ın başkenti Kahire'de, bir binanın çökmesi nedeniyle 10 kişi ölürken 8 kişi yaralandı. Mısır medyasında çıkan haberlerde, enkaz altında kayıplar olduğuna inanıldığı bildirildi.

Kahire'nin Kerdasa mahellesinde meydana gelen olay sebebiyle çok sayıda ambulans sevk edilirken sivil savunma ekipleri, enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Görgü tanıkları, binanın çökmesine "gaz patlamasının" neden olduğunu ve polisin soruşturma başlattığını söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Kahire'de son yıllarda çok sayıda bina çöktü.