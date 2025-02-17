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Mısır'da bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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#Mısır#Kahire#Bina
Mısırda bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 12:30

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Görgü tanıkları "gaz patlaması" nedeniyle binanın çöktüğünü ifade ederken sivil savunma ekipleri arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de, bir binanın çökmesi nedeniyle 10 kişi ölürken 8 kişi yaralandı. Mısır medyasında çıkan haberlerde, enkaz altında kayıplar olduğuna inanıldığı bildirildi.

Kahire'nin Kerdasa mahellesinde meydana gelen olay sebebiyle çok sayıda ambulans sevk edilirken sivil savunma ekipleri, enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Görgü tanıkları, binanın çökmesine "gaz patlamasının" neden olduğunu ve polisin soruşturma başlattığını söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Kahire'de son yıllarda çok sayıda bina çöktü.

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#Mısır#Kahire#Bina

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