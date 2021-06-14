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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Mısır'da akılalmaz baskın: Apartman dairesinden hazine çıktı!

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Mısır'da akılalmaz baskın: Apartman dairesinden hazine çıktı!

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir apartman dairesinde bulunan hazine adeta görenlerin dudağını uçuklattı. Altın, elmas, tablolar, kraliyet döneminden kalan süs eşyaları ve mücevher dolu sandıkların hepsine devlet tarafından el kondu.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin zengin semtlerinden birindeki bir dairede bulunan tarihi eser, mücevher ve antikalara el konulduğu belirtildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlerde, yargı kararıyla Zemalik semtindeki bir daireye el konulduğu ve içindeki tarihi parçaların da korumaya alındığı ifade edildi.

Kahire Mahkemesinde söz konusu daireye yönelik el koyma kararını uygulamaktan sorumlu Müsteşar Amr Memduh, Mısır'da 6 Haziran'da polisin söz konusu davayla ilgili olarak girdiği dairede, dünyaca ünlü ressamlara ait 100'ü aşkın tablo, antikalar, kraliyet dönemine ait farklı renk ve boyutta onlarca nişan ve broş, mücevherlerle dolu sandıklar, sarı ve beyaz altın, elmas ve platinden oluşan 2 bin 907 parça eşya ve 800 parça ziynet eşyası bulunduğunu açıkladı.

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Memduh, daire sahibinin ve oğlunun, resmi kayıtlara göre söz konusu eserler üzerinde tarihi ve hukuki mülkiyetinin olmadığını vurguladı.

Mısırda akılalmaz baskın: Apartman dairesinden hazine çıktı

Daire sahibinin avukatı Halid Ebubekir ise müvekkilinin, söz konusu eserleri meşru yollarla satın aldığını belirterek, müvekkili ile oğluna yönelik basında yürütülen kampanyaya tepki gösterdi.

Ebubekir, polislerin, aileden iki kişi arasında devam eden bir dava nedeniyle daireye girdiğini ancak bu davayla bir ilişkilerinin olmadığını kaydetti.

Ebubekir, dairenin sahibinin üst düzey bir yargıç olduğunu, Mısır, Umman ve Kuveyt'te görevlerde bulunduğunu, 20 yıldır da yurt dışında yaşadığını aktardı.

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