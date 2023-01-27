Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Mısır'da 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mısır#Mumya#Dünya
Mısırda 4 bin 300 yıllık mumya bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 08:20

Mısır’da krallık mezarlarının yer aldığı tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda, Firavun Hanedanlığı dönemine ait bir mumya ile 9 heykel ve bazı değerli eşyalar bulundu. Altın varakla kaplı mumya tam 4 bin 300 yıllık.

Haberin Devamı

Mısırlı arkeolog ve eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, “Bulunan mumya bir adama ait. Adı Heka Şibs. Bu tabut 4300 yıldır hiç açılmamış. Bu, kraliyet mumyaları dışında bugüne kadar bulduğumuz en eski mumya oldu” dedi.

Zahi Havas, heykellerin ise kireç taşından yapıldığını, üzerlerinde nakış olmadığından kime ait olduğunu tespit edemediklerini söyledi.

Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemlerinden olduğunu belirtti.

Mumya, başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara Nekropolü’nde, 15 metrelik bir sütunun altında keşfedildi. Bölgede üç mezar daha bulundu. Mezarlar arasında çok sayıda çanak çömlek de dahil, başka birçok eşyaya da rastlandı.

Nekropolde ortaya çıkarılan mumyaların en büyüğünün, rahip, müfettiş ve aynı zamanda soyluların danışmanı olan Khnumdjedef adlı bir kişiye ait olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Tarihin en yakın asteroit geçişlerinden biri: 2023 BU Dünyaya 3600 kilometre yaklaştıTarihin en yakın asteroit geçişlerinden biri: 2023 BU Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştıHaberi görüntüle

Bir diğer büyük mumya ise özel dini ritüelleri gerçekleştirmesi nedeniyle "gizli muhafız" unvanı verilen, üst düzey bir saray görevlisi olan Meri adlı bir kişiye ait.

Mısır'da bu hafta ayrıca ülkenin güneyindeki Luksor kentinde MS 2. ve 3. yüzyıllara kadar uzanan, Roma dönemine ait eksiksiz bir yerleşim yeri de bulunmuştu.

Arkeologlar, bu keşifte yerleşim yerleri, kuleler ile birlikte çanak çömlek, araç gereç ve Roma dönemine ait sikkelerin de yer aldığı, “metal atölyeleri” diye adlandırdıkları yerler keşfetmişti.

Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Mısır, son yıllarda birçok önemli arkeolojik keşfe imza attı.

Mısır hükümeti, bu yıl açılması planlanan Büyük Mısır Müzesi'nin 2028 yılına kadar ülkeye yılda 30 milyon turist çekmesini umuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mısır#Mumya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta
Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir! 'Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi'

#Odaklanmış Ultrason