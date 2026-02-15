Mısır'da 10 bin yıllık keşif: Doğal müze niteliği taşıyor

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Arkeoloji#Mısır Antik Tarihi#Sina Yarımadası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 12:52

Sina Yarımadası’nda, insanlık tarihinin farklı dönemlerine ait kaya resimleri ve yazıtlar barındıran 10 bin yıllık yeni bir arkeolojik alan keşfedildi. Arkeologlar, insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler içerdiği belirtilen alanı "doğal bir müze" diye niteledi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda daha önce izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda devasa bir arkeolojik saha keşfetti. 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme kadar nasıl evrildiğini tek bir noktada gösteriyor.

Uzmanlar, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla ‘doğal bir müze’ niteliği taşıdığını belirtti.

NEBATİ DİLİNDE VE ARAPÇA KİTABELER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ile Arapça kitabeler yer alıyor.

Sığınakta bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu kanıtlıyor.

