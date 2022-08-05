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Son dakika... MSB duyurdu! Tahıl yüklü 3 gemi daha geliyor

Güncelleme: 37 dk önce

#Gemi#Navistar#Tahıl

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İrlanda, İngiltere ve Sakarya'nın Karasu Limanı'na mısır taşıyan 3 geminin, Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anbean takip ediliyor" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu Tahıl yüklü 3 gemi daha geliyor

Türkiye'ye 12 bin ton mısır getiren 'Polarnet' gemisine ilişkin ise "Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme timi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadelerine yer verildi.

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#Gemi#Navistar#Tahıl

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