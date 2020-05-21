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Dünya
ANKARA / AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Mısır ve BAE Hafter’e desteği kesecek’ iddiası

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‘Mısır ve BAE Hafter’e desteği kesecek’ iddiası
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Libya’da isyancı Halife Hafter’in önde gelen iki yabancı destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın, Libya hükümetinin ülke içindeki askeri başarılarının ardından “Hafter’den desteğini çekmeye hazırlandığı” öne sürüldü.

Mısır merkezli ‘Mada Masr’ internet sitesinin yetkililere dayandırdığı haberde, Abu Dabi ve Kahire’nin, Trablus’u ele geçirmek için bir yıldan uzun süredir yürüttüğü savaşta başarısız olan Hafter yerine Libya içinde yeni aktör arayışına girdiği iddia edildi. Haberde, Libya ordusunun pazartesi stratejik Vatiyye Hava Üssü’nü ciddi bir direnişle karşılaşmadan Hafter milislerinden temizlemesinin söz konusu iki ülkenin bu kararında etkili olduğuna dikkat çekildi. Libya’da ‘son dönemde yeni bir gerçekliğin meydana geldiği’ tespitinde bulunulan haberde, Abu Dabi yönetiminin de Mısır ve Rusya tarafından desteklenen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’e yaklaşmayı düşündüğü görüşüne yer verildi.  

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