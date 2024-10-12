×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Mısır Somali ve Eritre’den Afrika’da üçlü ittifak

Güncelleme Tarihi:

#Mısır#Somali#Eritre
Mısır Somali ve Eritre’den Afrika’da üçlü ittifak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

SOMALİ, Eritre ve Mısır devlet başkanları, Afrika Boynuzu’nda artan gerginlik nedeniyle bölgesel güvenliğe yönelik iş birliğini artırma konusunda anlaştı.

Haberin Devamı

Önceki gün Eritre’nin başkenti Asmara’da düzenlenen üçlü zirve, Eritre Cumhurbaşkanı İsaias Afwerki’nin çağrısıyla gerçekleşti ve zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı. Eritre Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üç liderin ilişkileri güçlendirme, bölgesel istikrarı iyileştirme ve bölge ülkelerinin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı konusunda anlaştığı belirtildi.

ETİYOPYA’YA MESAJ MI

Taraflar reddetse de söz konusu güvenlik anlaşmasının, Somali’nin özerk Somaliland bölgesinde liman inşa etme girişimi nedeniyle Mogadişu hükümeti ile anlaşmazlığa düşen Etiyopya’ya karşı imzalandığı değerlendiriliyor. Uzmanlar son dönemde yaşanan gerginliklerin; Somali’yi, uzun süredir Addis Ababa ile anlaşmazlık yaşayan Mısır ve Eritre’ye daha da yakınlaştırdığı yorumları yapıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mısır#Somali#Eritre

BAKMADAN GEÇME!