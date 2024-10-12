Mısır Somali ve Eritre’den Afrika’da üçlü ittifak

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Önceki gün Eritre’nin başkenti Asmara’da düzenlenen üçlü zirve, Eritre Cumhurbaşkanı İsaias Afwerki’nin çağrısıyla gerçekleşti ve zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı. Eritre Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üç liderin ilişkileri güçlendirme, bölgesel istikrarı iyileştirme ve bölge ülkelerinin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı konusunda anlaştığı belirtildi.

ETİYOPYA’YA MESAJ MI

Taraflar reddetse de söz konusu güvenlik anlaşmasının, Somali’nin özerk Somaliland bölgesinde liman inşa etme girişimi nedeniyle Mogadişu hükümeti ile anlaşmazlığa düşen Etiyopya’ya karşı imzalandığı değerlendiriliyor. Uzmanlar son dönemde yaşanan gerginliklerin; Somali’yi, uzun süredir Addis Ababa ile anlaşmazlık yaşayan Mısır ve Eritre’ye daha da yakınlaştırdığı yorumları yapıyor.