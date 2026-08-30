Mısır Kraliçesi Nazlı’nın kolyesi çalındı

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF’nin haberine göre, önceki gün öğleden sonra Viyana’daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi’ne (MAK) ziyaretçi gibi giren 2 kişi, Mısır Kraliçesi Nazlı’ya ait elmas kolyeyi, vitrinin camını çekiçle kırarak alıp kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Polis, çalınan eserin Mısır Kraliçesi Nazlı’ya ait dünyaca ünlü elmas kolye olduğunu doğruladı ancak kolyenin günümüzdeki değerine ilişkin bilgi vermedi. Müzayede evi Sotheby’s’in verilerine göre, kolye 10 yıl önce New York’ta düzenlenen açık artırmada 4.3 milyon dolara satılmıştı. Paris merkezli lüks mücevher şirketi tarafından 1939’da hazırlanan kolyede 600’den fazla elmas bulunuyor.
Yaklaşık 500 eserin bulunduğu sergide, Paris merkezli lüks mücevher şirketinin 120 yıllık 300’den fazla eseri ile MAK koleksiyonundan 200’ü aşkın parça yer alıyor.
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