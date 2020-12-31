Mısır, İtalya'dan satın aldığı deniz firkateynini teslim aldı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İtalyan gemi inşa firması Fincantieri'den satın alınan FREMM tipi 2 firkateynden birinin İskenderiyye'deki deniz üssüne ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, firkateynin denizdeki tüm savaş görevlerini yerine getirmesini sağlayacak modern silah sistemlerine sahip olduğu aktarıldı.