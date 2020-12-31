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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Mısır, İtalya'dan satın aldığı deniz firkateynini teslim aldı

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Mısır, İtalya'dan satın aldığı deniz firkateynini teslim aldı
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Mısır ordusu, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz firkateyninden birini teslim aldığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İtalyan gemi inşa firması Fincantieri'den satın alınan FREMM tipi 2 firkateynden birinin İskenderiyye'deki deniz üssüne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, firkateynin denizdeki tüm savaş görevlerini yerine getirmesini sağlayacak modern silah sistemlerine sahip olduğu aktarıldı.

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