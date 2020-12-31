AA
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Mısır, İtalya'dan satın aldığı deniz firkateynini teslim aldı
Mısır ordusu, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz firkateyninden birini teslim aldığını açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İtalyan gemi inşa firması Fincantieri'den satın alınan FREMM tipi 2 firkateynden birinin İskenderiyye'deki deniz üssüne ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, firkateynin denizdeki tüm savaş görevlerini yerine getirmesini sağlayacak modern silah sistemlerine sahip olduğu aktarıldı.
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