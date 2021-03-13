Mısır ile diplomatik düzeyde temas başladı

Bakan Çavuşoğlu, dış politikaya dair güncel gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA) ve TRT muhabirlerine değerlendirdi.



MISIR İLE İLİŞKİLER

Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde iki ülkenin de herhangi bir ön koşul öne sürüp sürmediğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: “Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı.”

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New York’ta bir araya geldiklerini, 2013’ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlattı.



KÖRFEZE ILIMLI MESAJ

Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar’la yeni bir sürece girdiler. Bunun Türkiye’yle de olması, negatif havanın dağıtılması anlamında önümüzdeki günlerde somut gelişmeler olabilir mi, temaslar oluyor mu?” şeklindeki soruya, “Faydası olabilir. Son zamanlarda Abu Dabi’den daha olumlu mesajlar görüyoruz. Türkiye’ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını görüyoruz. Bizim zaten onlarla hiçbir derdimiz yok ama onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı ama daha ılımlı görüyoruz şu anda” cevabını verdi.

AFGAN BULUŞMASI NİSANDA



Çavuşoğlu, ABD’nin Afganistan’daki tarafların barış anlaşmasını sonuçlandırması için Türkiye’de toplantı düzenlenmesi önerisiyle ilgili “Hem Taliban, hem müzakere heyeti, yani hükümet tarafı da böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmamızı daha önce bizden istemişlerdi” dedi. Türkiye’deki toplantıların Katar’da yürütülen sürece alternatif olmayacağını belirten Çavuşoğlu, “(Toplantıyı) Nisan ayında yapmayı planlıyoruz. Böyle bir anlaşmada tabii, herkesin kolayca gelebilmesi için nerede olduğu normal şartlarda önemli değil ama, lojistik bakımdan sanki İstanbul daha kolay olacak gibi” bilgisini paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Taliban’a da “Bu saldırılara son verin” şeklinde mesajlar gönderdiklerini de söyledi. (ANKARA /AA)

S-400 ÇÖZÜMÜ İÇİN MODEL ÖNERMEDİK

Bakan Çavuşoğlu, “S-400 krizinin aşılmasına dair ‘Girit modeli’ önerisini ABD tarafının nasıl karşıladığına ilişkin bir yansıma var mı?” şeklindeki soruya “Model üzerinde hiç konuşmadık. Sadece S-400, YPG/PKK meselesi, tüm meseleler. Öbür konular... Oturup hepsini konuşalım bir çözüm konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirelim dedik. Telefonda bu tür meseleleri (konuşmak) doğru olmaz” yanıtını verdi.

53 SENE DAHA NEYİ MÜZAKERE EDECEĞİZ

Kıbrıs’ta nisan ayında BM çerçevesinde yapılacak garantör ülkeler ve tarafların katılacağı gayriresmi toplantıya dair açıklama yapan Çavuşoğlu, 53 yıldır federasyonu hedefleyen müzakerenin sürdüğünü ancak sonuç alınamadığını hatırlatarak “53 sene daha neyi müzakere edeceğiz. Olmayacak şeyi neden müzakere edelim? Niye enerjimizi tüketelim? İki devlet olduğu zaman dünyanın sonu mu olacak, yer yerinden mi oynayacak? Bunun izahını bize yapsınlar” dedi.

MISIRLI YETKİLİ:TOPLANTI ÖNERİSİ ALDIK

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire’de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkili, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki “ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini” görüşmek üzere Kahire’de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı. Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı. Mısır ve Türkiye arasında ilişkiler 2013’te Mısır’daki askeri darbe sonrasında maslahatgüzar seviyesinde devam ediyor. Dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Savunma Bakanı Abdülfettah el Sisi liderliğindeki darbeyle devrilmişti. El Sisi, daha sonra cumhurbaşkanı seçilmişti.

BİR SICAK MESAJ DA AKAR’DAN: YAKIŞAN BUDUR

Kahire yönetimine bir sıcak mesaj da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, 8. Komando Tugayı’nın sancak teslim töreninde konuşan Bakan Akar, Mısır’ın Akdeniz’de hidrokarbon arama ihalesinde, Türkiye’nin BM’ye bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına saygılı davranmasının değerli ve bölgesel barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu söyledi. Akar, “Bu yaklaşım ve son gelişmeler, her iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin de yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur” dedi. (Uğur ERGAN/Ankara)

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