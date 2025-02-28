Mısır: İkinci aşama görüşmeleri başladı

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Üç aşamalı ateşkesin ilk aşaması bu pazar sona eriyor. Dün Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının sonraki aşamalarına ilişkin “yoğun görüşmelerin” Kahire’de başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İsrail ve Katar’dan iki heyetin, ABD temsilcilerinin katılımıyla Gazze Şeridi’nde ateşkesle ilgili müzakereleri tamamlamak üzere başkent Kahire’ye ulaştığı belirtildi.

Hamas’tan dün yapılan açıklamada, kalan rehinelerin serbest bırakılmasının tek yolunun ateşkes anlaşmasına bağlı kalınması olduğu vurgulandı. Filistinli örgüt, ikinci aşama görüşmelerine başlamaya hazır olduklarını belirtirken İsrail’in rehineleri kurtarmak için başka seçeneğinin olmadığının altı çizildi. Hamas Politbüro üyesi Basem Naim de El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in askeri tırmanış planladığını iddia ederken hedeflerinin savaşı sona erdirmek, tüm İsrail güçlerini geri çekilmesini sağlamak ve yeniden inşa sürecini başlatmak olduğunu ifade etti.

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İSRAİL’DEN AÇIK İHLAL

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail ordusunun Gazze ile Mısır arasındaki ‘Philedelphi koridoru’ olarak da adlandırılan sınır bölgesini terk etmeyeceğini ve burayı tıpkı Lübnan ve Suriye’nin işgal edilen topraklarında olduğu gibi “tampon bölge” olarak kullanacağını açıkladı. Hamas ise bu fikrin “ateşkes anlaşmasının açık ihlali” olduğunu belirtti. Arabuluculara yapılan çağrıda Netanyahu ve hükümetinin anlaşmayı bozmasını önlemek için derhal ciddi adımlar atmaları istendi.