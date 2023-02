Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Bakan Çavuşoğlu ile ortak açıklama...

Haberin Devamı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaretti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'ye gelen Şukri,Bakan Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Her iki ülke halkının da gelecekle ilgili beklentileri var. Bizim isteğimiz ilişkileri eski düzeyine getirmek. Bir kez daha Türk halkına başsağlığı diliyorum. Mısır'ın sizlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Mısır her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır. İlişkilerimizin en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ HER İKİ TARAFIN DA YARARINADIR"



Bakan Çavuşoğlu ise, "Mısır, zor zamanlarda Türkiye'nin dostu olduğunu göstermiştir. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır." dedi.



Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda, "Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelince bundan sonra ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda mutabık kaldılar. Çok sayıda Türk yatırımcı Mısır'da yatırım yapıyor. İlişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışmamız gerek. Cumhurbaşkanları ilk önce dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldılar. Yardımcılarımız daha önce bir araya geldi. Tekrar bir araya gelmelerinin faydası var. İlişkilerimizi geliştirmek için hangi somut adımları atacağız bunları konuşacağız. Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşebilir. Bu doğrultuda da bundan sonra bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"TÜRK VE MISIR FİRMALARI İŞBİRLİĞİ YAPABİLİR"



Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



"Mısır'ın depremden sonra bizi aramasından duyduğumuz memnuniyeti belirtmiştim. Bu dayanışmayı unutmamız mümkün değil. İlişkilerimizi geliştirmek konusunda sadece ticaret değil özel sektörler arasında da işbirliğimizi geliştirebiliriz. Biz deprem bölgesinde bir taraftan geçici barınma şartlarını daha iyi hale getirmeye çalışırken yıkılan devlet binaları, yollar vs. tabii ki bu konuda Türkiye ile Mısır firmaları iş birliği yapabilir.

Haberin Devamı

Sadece Mısır'da Türkiye'de değil 3. ülkelerde firmalarımızın işbirliği yapmasında fayda olduğunu bugünkü görüşmemizde teyit ettik."